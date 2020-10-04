МОСКВА, 4 окт /ПРАЙМ/. Белоруссия рассчитывает до конца октября получить транш по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в рамках нового российского кредита, заявил глава минфина республики Юрий Селиверстов.

"Концепт такой, что должно быть три транша. Один из них, скажем, это Евразийский фонд стабилизации и развития, мы работаем с ними. Это первая часть, я думаю, что мы в обозримом будущем его получим … в октябре даже, до конца октября мы это все сформируем. По самому межгосударственному кредиту от правительства России, часть мы должны получить в этом году, часть – в следующем. В принципе, это вполне… приемлемый для нас график", — заявил Селиверстов в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что Москва прорабатывает с Минском предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: до конца года республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии ЕФСР, а еще 500 миллионов РФ предоставит в будущем году. По его словам, Белоруссия может получить кредит в 500 миллионов долларов от ЕФСР в ближайшее время.