МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. Главный исполнительный директор банка непрофильных акивов "Траст" Михаил Хабаров задержан после его допроса в Следственном комитете РФ по делу о хищении, сообщил РИА Новости адвоката топ-менеджера Владимир Слащев.

Ранее адвокат сообщил, что у Хабарова после обвинений его бывшим деловым партнером Александром Богатиковым в похищении 900 миллионов рублей прошли обыски в рамках уголовного дела, а сам топ-менеджер вызван на допрос в Следственный комитет РФ.

"Задержали", — сообщил Слащев по итогам допроса Хабарова в Следственном комитете.