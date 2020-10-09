Топ-менеджер банка "Траст" Хабаров задержан по делу о хищении после допроса в СК - адвокат
МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. Главный исполнительный директор банка непрофильных акивов "Траст" Михаил Хабаров задержан после его допроса в Следственном комитете РФ по делу о хищении, сообщил РИА Новости адвоката топ-менеджера Владимир Слащев.
Ранее адвокат сообщил, что у Хабарова после обвинений его бывшим деловым партнером Александром Богатиковым в похищении 900 миллионов рублей прошли обыски в рамках уголовного дела, а сам топ-менеджер вызван на допрос в Следственный комитет РФ.
"Задержали", — сообщил Слащев по итогам допроса Хабарова в Следственном комитете.
https://1prime.ru/state_regulation/20201009/832135651.html