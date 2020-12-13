МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Российских пенсионеров в 2021 году ожидает четыре важных нововведения. Об этом сообщили на минувшей неделе в Совете Федерации.

Во-первых, будет проведена индексация пенсий неработающих пенсионеров — она составит 6,3%, в среднем они будут получать 17 444 рублей. А весной россиян ждет увеличение социальных пенсий на 2,6%.

Во-вторых, в рамках пенсионной реформы будет повышен возраст выхода на пенсию. На полгода раньше нового срока могут выйти женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года.

В-третьих, российских работающих пенсионеров полностью переведут на электронные трудовые книжки. Россиянам рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии

В-четвертых, власти обещают корректировку системы накоплений. Годом ранее Минфином и Центробанком была представлена новая концепция – гарантированный пенсионный план. Он подразумевает самостоятельное откладывание из заработной платы до 6% ежемесячно.

О том, насколько важны эти изменения и что они дадут тем, кто уже находится или только собирается на заслуженный отдых, эксперты рассказали “МК”.

“Первые три проекта несут технический характер, однако четвертый подразумевает более глубокие изменения”, отметил профессор Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец. Он объяснил, что “в результате индексации на 6,3% уровень благополучия пенсионеров повысится в реальном исчислении где-то на 2%. Это мало, но лучше, чем ничего, учитывая кризисный год, проблемы с федеральным бюджетом и Пенсионным фондом, который постоянно дотируется за счет госказны”.

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, считает, что “значимым новшеством следует также признать гарантированный пенсионный план. Россияне трудоспособного возраста получат возможность решить с работодателями вопрос о том, чтобы самостоятельно копить средства на будущую пенсию. Это не просто, поскольку от граждан требуется понимание: чем больше отложишь сейчас, тем комфортнее будешь себя чувствовать в старости. Государство тут не помощник, все зависит от человека и его воли”. "Северный поток 2" ждет опасность пострашнее Байдена

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ “Альпари”, сказала “МК”, что “увеличение возраста выхода на пенсию — закономерный процесс, он долгосрочный и только запускается. Думается, таких “заходов” на повышение будет два-три. Изменение формы накоплений — очень зыбкая и сырая инициатива. Нужен высочайший уровень самоорганизации для того, чтобы ежемесячно откладывать средства в пенсионные накопления самостоятельно. Учитывая, что финансовая грамотность у россиян так себе, будем изначально считать эту идею провальной”.