Маткапитал предложили разрешить тратить на образование родителей
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Материнский капитал предложили разрешить тратить на образование родителей. Такую инициативу высказала в обращении на имя министра труда Антона Котякова глава Института прогрессивного образования Анна Маркс, пишут "Известия".
Инициативу поддержали депутаты от "Единой России", которые намерены попросить правительство разработать соответствующий законопроект.
В письме отмечается, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию в 2006 году впервые озвучил идею материнского капитала, указав, что после рождения ребенка женщина выбывает из трудовой̆ деятельности на долгое время и утрачивает квалификацию.
В связи с этим Путин назвал цель программы материнского капитала — реально повысить социальный статус женщины и помочь ей решать будущие проблемы, напоминает Анна Маркс.
"Однако существующие ограничения по использованию маткапитала в полной мере не позволяют женщине ни реализовать себя, ни «повысить свой социальный статус", — отмечается в документе.
Институт обращается в Минтруд с просьбой рассмотреть возможность разрешить использование материнского капитала на образование матери. Речь идет о последипломном образовании и повышении квалификации.
Госдума приняла закон о направлении материнского капитала на иные цели
https://1prime.ru/state_regulation/20201214/832573644.html