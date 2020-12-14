МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Материнский капитал предложили разрешить тратить на образование родителей. Такую инициативу высказала в обращении на имя министра труда Антона Котякова глава Института прогрессивного образования Анна Маркс, пишут "Известия". Правительство одобрило проект о выплатах на детей до трех лет

Инициативу поддержали депутаты от "Единой России", которые намерены попросить правительство разработать соответствующий законопроект.

В письме отмечается, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию в 2006 году впервые озвучил идею материнского капитала, указав, что после рождения ребенка женщина выбывает из трудовой̆ деятельности на долгое время и утрачивает квалификацию.

В связи с этим Путин назвал цель программы материнского капитала — реально повысить социальный статус женщины и помочь ей решать будущие проблемы, напоминает Анна Маркс.

"Однако существующие ограничения по использованию маткапитала в полной мере не позволяют женщине ни реализовать себя, ни «повысить свой социальный статус", — отмечается в документе.

Институт обращается в Минтруд с просьбой рассмотреть возможность разрешить использование материнского капитала на образование матери. Речь идет о последипломном образовании и повышении квалификации.

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