ВАШИНГТОН, 15 дек – ПРАЙМ. Голосование выборщиков подтвердило избрание Джозефа Байдена президентом США. Об этом свидетельствуют итоги голосования по штатам. Представители Трампа проводят альтернативное голосование выборщиков

Кандидат от демократов заручился поддержкой всех 55 выборщиков от Калифорнии, таким образом, он набрал свыше 270 голосов, необходимых для избрания. Из 538 голосов Байден уже получает 302, а действующий президент, кандидат от республиканцев Дональд Трамп — 232.

Все штаты, где Трамп оспаривал победу соперника, отдали голоса всех выборщиков за Байдена.

Прошедшее 14 декабря голосование выборщиков должен утвердить конгресс шестого января 2021 года.

Трамп отказывается признавать поражение и продолжает оспаривать итоги выборов в ряде штатов в судах. Верховный суд США ранее отклонил иск штата Техас с требованием пересмотра результатов голосования. Гипотетически Трамп может надеяться на пересмотр голосования выборщиков в конгрессе либо в Верховном суде, однако практически шансов на это у него нет.

Конгресс в теории может отвергнуть голоса тех или иных выборщиков, однако закон обязывает высший законодательный орган принять результаты в штатах, утвердивших итоги голосования к 6 декабря, разрешив возможные сомнения по поводу результатов. Согласно подсчетам агентства Ассошиэйтед Пресс, все штаты, кроме одного, уложились в дедлайн 6 декабря, таким образом, юридических возможностей оспорить результаты выборов не осталось.

В случае, если суды какого-либо штата, вопреки ожиданиям, одобрят иск о пересмотре итогов выборов, дело перейдет в Верховный суд, который ранее отклонил иск с требованием признать прошедшие выборы недействительными.

Между тем ряд исков штаба Трампа и его сторонников еще рассматриваются в судах штатов, но на официальный итог выборов не влияют.

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