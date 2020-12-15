МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за клевету, пишет "Коммерсант". НКО с зарубежным финансированием приравняют к иноагентам

Автором проекта стал депутат-единоросс Дмитрий Вяткин. Поправки вносятся в статью 128.1 УК. Согласно документу, предлагается наказывать за клевету в интернете, а также в отношении нескольких неопределенных лиц лишением свободы на срок до двух лет.

Ныне действующая редакция описывает клевету как распространение заведомо ложных сведений, которые порочат честь и достоинство или подрывают репутацию конкретного лица. Она при этом не предусматривает иных наказаний, кроме штрафов и обязательных работ. Кроме того, в статье нет упоминания интернета как средства распространения клеветы, в то время как ее распространение в СМИ — отягчающее обстоятельство. Максимальное наказание за клевету сейчас — штраф 5 миллионов рублей.

По словам Вяткина, большинство сайтов в интернете не являются средствами массовой информации, так как не зарегистрированы в качестве таковых, но зачастую имеют аудиторию, значительно превосходящую по охвату традиционные медиа.

Правительство в целом поддержало законопроект Вяткина, однако норма о неопределенном круге лиц вызвала там и в Верховном суде сомнения. В своих отзывах на проект закона такая норма называется "не вполне обоснованной" и нуждающейся в уточнении в части возможности ее применения.

Также Вяткин предложил наказывать лишением свободы на срок до пяти лет за клевету, которая соединена с обвинением в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления. Необходимость этой нормы он объяснил "Коммерсанту" тем, что такие обвинения "несут тяжкие последствия, вплоть до самосуда".

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