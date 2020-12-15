МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Ряд услуг, которые оказывают нотариусы, можно будет получить онлайн, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства, который подготовило Минэкономразвития. Нотариус рассказала, как не потерять квартиру, сдавая ее в аренду

Так, в дистанционном режиме можно будет открыть наследственное дело, заверить перевод, получить исполнительную надпись по взысканию задолженности у нотариуса.

Сообщается, что граждане и организации смогут совершить эти и многие другие нотариально значимые действия через портал госуслуг в первой половине 2021 года.

Как заявил директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг Минэкономразвития Виталий Злобин, благодаря таким корректировкам целый перечень сервисов станет доступнее и комфортнее для граждан. Также новые правила позволят снизить издержки и для органов власти, поскольку взаимодействие с обществом целиком перейдет в онлайн.

В то же время документ переводит в онлайн не только сервисы нотариусов. Предполагается, что через портал госуслуг можно будет подать заявление, ходатайство или жалобу по исполнительному производству, получить сведения о личной электронной книжке волонтера и другое.

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