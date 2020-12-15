МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Ряд услуг, которые оказывают нотариусы, можно будет получить онлайн, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства, который подготовило Минэкономразвития. 

Семья осматривает квартиру

Нотариус рассказала, как не потерять квартиру, сдавая ее в аренду

Так, в дистанционном режиме можно будет открыть наследственное дело, заверить перевод, получить исполнительную надпись по взысканию задолженности у нотариуса.

Сообщается, что граждане и организации смогут совершить эти и многие другие нотариально значимые действия через портал госуслуг в первой половине 2021 года.

Как заявил директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг Минэкономразвития Виталий Злобин, благодаря таким корректировкам целый перечень сервисов станет доступнее и комфортнее для граждан. Также новые правила позволят снизить издержки и для органов власти, поскольку взаимодействие с обществом целиком перейдет в онлайн.

В то же время документ переводит в онлайн не только сервисы нотариусов. Предполагается, что через портал госуслуг можно будет подать заявление, ходатайство или жалобу по исполнительному производству, получить сведения о личной электронной книжке волонтера и другое.

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