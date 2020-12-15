2020-12-15T03:09:38+03:00
2020-12-15T03:09:38+03:00
2020-12-15T03:09:38+03:00
2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201215/832581854.html
Ряд услуг нотариусов можно будет получить онлайн
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ряд услуг, которые оказывают нотариусы, можно будет получить онлайн, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства, который подготовило... ПРАЙМ, 15.12.2020
минэкономразвития рф, новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83247/30/832473001.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83247/30/832473001.jpg
https://1prime.ru/images/83247/30/832473000.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83247/30/832473000.jpg
https://1prime.ru/images/83247/29/832472999.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83247/29/832472999.jpg
https://1prime.ru/business/20201213/832563696.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Ряд услуг, которые оказывают нотариусы, можно будет получить онлайн, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства, который подготовило Минэкономразвития.
Так, в дистанционном режиме можно будет открыть наследственное дело, заверить перевод, получить исполнительную надпись по взысканию задолженности у нотариуса.
Сообщается, что граждане и организации смогут совершить эти и многие другие нотариально значимые действия через портал госуслуг в первой половине 2021 года.
Как заявил директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг Минэкономразвития Виталий Злобин, благодаря таким корректировкам целый перечень сервисов станет доступнее и комфортнее для граждан. Также новые правила позволят снизить издержки и для органов власти, поскольку взаимодействие с обществом целиком перейдет в онлайн.
В то же время документ переводит в онлайн не только сервисы нотариусов. Предполагается, что через портал госуслуг можно будет подать заявление, ходатайство или жалобу по исполнительному производству, получить сведения о личной электронной книжке волонтера и другое.
Читайте также:
Власти Москвы отменили ограничения часов работы в нотариальных конторах