ЛОНДОН, 15 дек — ПРАЙМ. Пассажиры, прибывающие в Британию из стран с высоким уровнем распространения коронавируса, со вторника могут сократить срок обязательного карантина при условии получения отрицательного теста на COVID-19. В ВОЗ оценили новую мутацию COVID из Британии

О нововведении министр транспорта Грант Шаппс объявил 24 ноября. Пассажиры из стран, не входящих в довольно небольшой список "транспортных коридоров", в том числе и из России, по прибытии в Соединенное Королевство должны будут самоизолироваться на пять дней, после чего смогут сделать платный тест на коронавирус. Если тест окажется отрицательным, то самоизоляцию можно будет прекратить.

Cписок клиник, участвующих в схеме, опубликован на сайте британского правительства. "Правительство не поддерживает и не рекомендует никаких конкретных клиник. Люди должны самостоятельно изучить вопрос о клиниках, о проводимых тестах и о местах проведения тестов", — отмечается на сайте.

Если прибывшие не хотят делать платные тесты, они должны будут пройти обязательный период самоизоляции в 10 дней. Государство оставляет за собой право проверять, соблюдается ли карантин, для чего требует заполнения специальной формы с указанием адреса места жительства и номера телефона.

Некоторые авиакомпании, в частности EasyJet и WizzAir, предложили пассажирам скидки на тесты, чтобы повысить спрос на перелеты.

Стоимость домашних тестов стартует от 80 фунтов стерлингов, скорость их доставки и сроки готовности результатов варьируются. Варьируются и цены на тесты в клиниках.

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