МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Национальная лаборатория ветеринарной службы (NVSL) минсельхоза США подтвердила первый случай заражения коронавирусной инфекцией животного, обитающего в дикой природе — вирус нашли у норки в штате Юта. Биолог указала на механизм переноса коронавируса между норковыми фермами

Согласно сообщению службы инспекции здоровья животных и растений США (APHIS), которое приводится на сайте платформы ProMED-mail, заболевание было обнаружено у дикой норки в рамках эпидемиологического исследования в окрестностях фермы, где были выявлены случаи коронавируса.

"Насколько нам известно, это первое находящееся на свободном выгуле дикое животное с подтвержденным SARS-CoV-2", — говорится в сообщении APHIS.

Отмечается, что информация о случае коронавируса у дикой норки доведена до сведения Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE). При этом, согласно APHIS, в настоящее время нет доказательств, что коронавирус циркулирует в диких популяциях, которые обитают вблизи норковых ферм, в которых выявлены случаи коронавируса.

COVID-19 неоднократно выявляли на норковых фермах. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вирус SARS-CoV-2 был выявлен у норок в шести странах: Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. В конце ноября коронавирус среди норок выявлен в Польше. Литва в начале декабря заявила, что более 1,2 тысячи норок с коронавирусом погибли на звероводческой ферме в Йонавском районе, еще 40 тысяч зверьков планируется усыпить.

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