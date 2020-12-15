РИМ, 15 дек — ПРАЙМ. Экспорт из Италии за период с октября 2019 года по октябрь 2020 года в годовом исчислении упал на 8,4%, его сокращение в российском направлении составило 18,1%, свидетельствуют данные Национального института статистики страны (Istat).

В отчете по итогам октября институт сообщает о падении экспорта с начала января на 12%. По сравнению с аналогичным месячным периодом прошлого года экспорт снизился на 1,3%.

Как ожидается, в рамках месяца положительное сальдо торгового баланса Италии снизится на 808 миллионов евро, до 7,5 миллиарда. Италия просит Европу о прощении долгов

"Все основные отрасли экономики, за исключением автомобильного сектора (+19,6%), способствуют тенденции снижения экспорта. Наибольший вклад вносят транспорт без учета автомобилей (-24,9%), нефтепродукты (-58,6%), станки и оборудование (-6,2%), кожгалантерея без учета одежды (-16,3%), а также фармацевтические, химико-лекарственные товары и растения (-10,6%)", — отмечает Istat.

В целом за годичный период падение показателей ввоза итальянской продукции среди отдельных стран и их объединений показали США (20,1%), Россия (18,1%) и страны АСЕАН (26,5%). C начала года снижение экспорта в РФ составило 11,4%.

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