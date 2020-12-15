МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Росздравнадзора оштрафовал компанию "Интернет решения" (бренд Ozon) за продажу препарата "Милдронат" (мельдоний) дистанционным способом без соответствующей лицензии, сообщает официальный сайт надзорного ведомства.

В сообщении говорится, что о торговле лекарством через интернет подразделение Росздравнадзора по Москве и Московской области узнало в октябре из обращения гражданина. На основании полученной информации было возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование. Ozon выяснил, сколько россияне тратят на украшение дома к Новому году

"В ходе надзорных мероприятий выявлено, что у ООО "Интернет решения" на момент проведения проверки отсутствовало разрешение на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, которое выдается Росздравнадзором", — говорится в сообщении.

Ведомство пришло к выводу, что компания нарушила требования закона "Об обращении лекарственных средств" и соответствующего постановления правительства, и обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении нарушителя к административной ответственности. Мосбиржа рассчитывает торговать половиной акций Ozon

"Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд Москвы 14 декабря 2020 года признал ООО "Интернет решения" виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде наложения административного штрафа на юридическое лицо в размере 40 тысяч рублей", — говорится в сообщении Росздравнадзора.

Комментарием ответчика РИА Новости пока не располагает.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин, основанный в 1998 году. Основные инвесторы Ozon — АФК "Система" и Baring Vostok.

Ранее акции Ozon обновили исторический максимум