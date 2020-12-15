МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Спад промышленного производства в России в ноябре замедлился до 2,6% в годовом выражении после снижения на 5,5% в октябре, следует из данных Росстата.

Как отмечается в сообщении ведомства, в январе-ноябре 2020 года по сравнению с январем-ноябрем 2019 года снижение промышленного производства составило 3%. По сравнению с октябрем текущего года в ноябре зафиксировано снижение показателя на 0,1%. Российская промышленность в ловушке пандемии

В публикации во вторник Росстат также уточнил данные по снижению промпроизводства в октябре — с прежних 5,9% до 5,5%.

Согласно данным статистического ведомства, в ноябре в сфере добычи полезных ископаемых снижение производства замедлилось до 7,6% в годовом выражении после спада на 9% в октябре (в январе-ноябре снижение на 6,8% год к году). В обрабатывающей промышленности в ноябре зафиксирован рост на 1,1% в годовом выражении после снижения на 3,7% в октябре. В январе-ноябре производство в обработке снизилось на 0,1% в годовом выражении. Собянин: промышленность в Москве вышла на докризисный уровень

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром падение в ноябре составило 2,8% в годовом выражении после спада на 2,9% в октябре (по итогам января-ноября — спад на 2,8%). В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов в ноябре производство выросло на 3,3% в годовом выражении после роста на 4,1% в октябре (по итогам января-ноября — спад на 3,8%).

В январе промпроизводство в РФ выросло на 1,5%, в феврале — на 4,8%, в марте — на 2,4%. Со второго квартала динамика промышленности в отрицательной зоне. В апреле спад составил по 4,5%, в мае зафиксировано наибольшее снижение — на 7,9%. В июне спад промышленности замедлился до 7,1%, в июле — до 5,9%, в августе — до 4,2%, в сентябре — до 3,6%. В октябре спад промышленности ускорился до 5,5% в годовом выражении.

Минэкономразвития ожидает снижения промышленного производства в РФ в 2020 году на 4,1% и роста на 2,6% в 2021 году.

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