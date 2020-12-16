2020-12-16T05:12:06+03:00
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2020
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Япония опубликовала внешнеторговую статистику за ноябрь
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Экспорт Японии в ноябре падал более быстрыми темпами, чем в предыдущем месяце на фоне возобновления заболеваний коронавирусом. Экспорт в ноябре сократился на 4,2% по сравнению с... ПРАЙМ, 16.12.2020
новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТОКИО, 16 дек — Dow Jones. Экспорт Японии в ноябре падал более быстрыми темпами, чем в предыдущем месяце на фоне возобновления заболеваний коронавирусом.
Экспорт в ноябре сократился на 4,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Японии, опубликованные в среду. В октябре экспорт сократился на 0,2%. Экономисты, опрошенные FactSet, ожидали, что экспорт вырастет в ноябре на 0,2%.
Экспорт в США сократился на 2,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года ввиду более низкого спроса на воздушные суда и компоненты к компьютерам. Экспорт в Китай вырос на 3,8% на фоне увеличения поставок цветных металлов, автомобилей и пластика.
— Автор Megumi Fujikawa, megumi.fujikawa@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 974 7664, dowjonesteam@1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
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