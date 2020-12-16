ТОКИО, 16 дек — Dow Jones. Экспорт Японии в ноябре падал более быстрыми темпами, чем в предыдущем месяце на фоне возобновления заболеваний коронавирусом. ВВП Японии за 2019 финансовый год впервые за пять лет показал спад

Экспорт в ноябре сократился на 4,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Японии, опубликованные в среду. В октябре экспорт сократился на 0,2%. Экономисты, опрошенные FactSet, ожидали, что экспорт вырастет в ноябре на 0,2%.

Экспорт в США сократился на 2,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года ввиду более низкого спроса на воздушные суда и компоненты к компьютерам. Экспорт в Китай вырос на 3,8% на фоне увеличения поставок цветных металлов, автомобилей и пластика.

— Автор Megumi Fujikawa, megumi.fujikawa@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 974 7664, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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