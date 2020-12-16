МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 7 по 13 декабря продолжил снижаться, опустившись на 1,7 пункта – до 71,7 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.
По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
На прошлой неделе средний чек сильнее всего опустился по антисептикам (на 11%, до 310 рублей). Кроме того, он снизился по перчаткам (на 6%, до 117 рублей) и кусковому мылу (на 2%, до 80 рублей). По медицинским маскам он сохранился на уровне предыдущей недели (89 рублей). По остальным товарам набора средний чек вырос: по туалетной бумаге — на 3% (до 60 рублей), по лимонам и гречке — на 2% (до 47 и 82 рублей соответственно).
Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1,7 пункта и составил 71,7 пункта. Снижение наблюдается четвертую неделю подряд.
Продажи товаров набора в денежном выражении на минувшей неделе выросли в среднем на 8%. Аналитики "Платформы ОФД" пояснили, что это в целом было связано с закупками после получения заработной платы, а заметный скачок продаж лимонов (на 19%) свидетельствуют о повышенным спросе на традиционные народные средства профилактики сезонных вирусных заболеваний.
По остальным товарам в наборе продажи прибавили немного скромнее: по медицинским маскам — 11%, по перчаткам – 9%, по туалетной бумаге – 8%, по гречке – 6%, по антисептикам и кусковому мылу — 3%.
https://1prime.ru/state_regulation/20201216/832595023.html