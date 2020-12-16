МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 7 по 13 декабря продолжил снижаться, опустившись на 1,7 пункта – до 71,7 пункта.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. Covindex снижается третью неделю подряд

На прошлой неделе средний чек сильнее всего опустился по антисептикам (на 11%, до 310 рублей). Кроме того, он снизился по перчаткам (на 6%, до 117 рублей) и кусковому мылу (на 2%, до 80 рублей). По медицинским маскам он сохранился на уровне предыдущей недели (89 рублей). По остальным товарам набора средний чек вырос: по туалетной бумаге — на 3% (до 60 рублей), по лимонам и гречке — на 2% (до 47 и 82 рублей соответственно).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1,7 пункта и составил 71,7 пункта. Снижение наблюдается четвертую неделю подряд.

Продажи товаров набора в денежном выражении на минувшей неделе выросли в среднем на 8%. Аналитики "Платформы ОФД" пояснили, что это в целом было связано с закупками после получения заработной платы, а заметный скачок продаж лимонов (на 19%) свидетельствуют о повышенным спросе на традиционные народные средства профилактики сезонных вирусных заболеваний. У США остался лишь один способ помешать "Северному потоку 2"

По остальным товарам в наборе продажи прибавили немного скромнее: по медицинским маскам — 11%, по перчаткам – 9%, по туалетной бумаге – 8%, по гречке – 6%, по антисептикам и кусковому мылу — 3%.