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2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201216/832596473.html
Собянин рассказал, повлияет ли ситуация в экономике на соцподдержку
Экономика
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Москва располагает одной из самых разветвленных и мощных систем социальной поддержки в России, которая сохранится вне зависимости от экономической ситуации, заявил мэр столицы... ПРАЙМ, 16.12.2020
соцподдержка, собянин, москва, новости, экономика, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Москва располагает одной из самых разветвленных и мощных систем социальной поддержки в России, которая сохранится вне зависимости от экономической ситуации, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Огромное спасибо всем, кто помогает старшему поколению с доставкой продуктов, решением бытовых проблем и просто добрым словом, которое часто бывает важнее, чем материальная поддержка. Москва располагает самой разветвленной и мощной системой соцзащиты в стране, которую мы сохраним, несмотря на любые проблемы и дефициты", — сказал Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме.
О ПЕНСИЯХ МОСКВИЧЕЙ
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 января пенсии москвичей с московскими доплатами составят более 20 тысяч рублей.
"С 1 января минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 тысяч 222 рублей в месяц. Будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты старшему поколению", — сказал мэр на заседании Мосгордумы в дистанционном формате.