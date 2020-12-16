МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Москва располагает одной из самых разветвленных и мощных систем социальной поддержки в России, которая сохранится вне зависимости от экономической ситуации, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Огромное спасибо всем, кто помогает старшему поколению с доставкой продуктов, решением бытовых проблем и просто добрым словом, которое часто бывает важнее, чем материальная поддержка. Москва располагает самой разветвленной и мощной системой соцзащиты в стране, которую мы сохраним, несмотря на любые проблемы и дефициты", — сказал Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме. Томаты дороже мяса. Чем обернется очередное "овощное эмбарго"

О ПЕНСИЯХ МОСКВИЧЕЙ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 января пенсии москвичей с московскими доплатами составят более 20 тысяч рублей.

"С 1 января минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 тысяч 222 рублей в месяц. Будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты старшему поколению", — сказал мэр на заседании Мосгордумы в дистанционном формате.