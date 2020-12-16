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В Еврокомиссии оценили риски для стабильности банкового сектора ЕС
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Риски для стабильности банкового сектора Евросоюза сохраняются, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции. Он отметил, что... ПРАЙМ, 16.12.2020
банки, еврокомиссия, новости, мировая экономика, экономика, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек — ПРАЙМ. Риски для стабильности банкового сектора Евросоюза сохраняются, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции.
Он отметил, что Евросоюз ещё не вышел из экономического кризиса, вызванного борьбой с распространением нового коронавируса.
"Риски в банкирском секторе сохраняются", — подчеркнул чиновник.
"На фоне второй волны пандемии важно сделать так, чтобы банки продолжали кредитование и поддерживали тем самым восстановления экономики", — добавил он.
При этом Домбровскис отметил, что когда весной пандемия ударила по экономике ЕС, банки союза были хорошо подготовлены к такому шоку благодаря мерам, предпринятым в ответ на предыдущий глобальный финансово-экономический кризис.
"Когда пандемия началась в начале года, банки ЕС были сильными", — констатировал он.