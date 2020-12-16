БРЮССЕЛЬ, 16 дек — ПРАЙМ. Риски для стабильности банкового сектора Евросоюза сохраняются, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции.

Он отметил, что Евросоюз ещё не вышел из экономического кризиса, вызванного борьбой с распространением нового коронавируса.

"Риски в банкирском секторе сохраняются", — подчеркнул чиновник. ЕЦБ ожидает постепенного ускорения годовой инфляции в еврозоне до 1,4%

"На фоне второй волны пандемии важно сделать так, чтобы банки продолжали кредитование и поддерживали тем самым восстановления экономики", — добавил он.

При этом Домбровскис отметил, что когда весной пандемия ударила по экономике ЕС, банки союза были хорошо подготовлены к такому шоку благодаря мерам, предпринятым в ответ на предыдущий глобальный финансово-экономический кризис.

"Когда пандемия началась в начале года, банки ЕС были сильными", — констатировал он.