МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 8 по 14 декабря осталась на уровне предыдущей недели в 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 4,5%, сообщает Росстат.

"За период с 8 по 14 декабря 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала декабря – 100,4%, с начала года – 104,5%", — говорится в сообщении. Росстат сообщил, что производство пива сократилось, сигарет - выросло

Неделей ранее Росстат фиксировал инфляцию на уровне 0,2%, до этого — 0,1%. Недельная инфляция в целом держалась в диапазоне 0-0,2% с конца апреля. Исключений было три: с 30 июня по 6 июля на фоне повышения тарифов ЖКХ она составила 0,3%, а с 4 по 10 августа Росстат зафиксировал дефляцию в 0,1%, также недельная дефляция в 0,1% была зафиксирована на неделе с 8 по 14 сентября.

За период с 8 по 14 декабря среди продовольственных товаров в наибольшей степени подорожали куриные яйца — на 4% и подсолнечное масло — на 1,7%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.

Минэкономразвития ожидает инфляцию в России в декабре в диапазоне 0,6-0,7% месяц к месяцу, а по итогам года — 4,6-4,8%. В базовом варианте министерство прогнозировало инфляцию по итогам 2020 года на уровне 3,8%.

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