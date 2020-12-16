МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в РФ в ноябре увеличились на 1% после роста на 0,3% в октябре, в годовом выражении повышение составило 2,4%, сообщает Росстат.

В сфере добычи полезных ископаемых цены в ноябре в месячном выражении выросли на 2,2%, в обрабатывающих производствах — на 1,1%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — снизились на 1,8%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов — не изменились.

В добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на природные необработанные алмазы – на 29,8%, природный графит – на 12,3%, руды и концентраты прочих цветных металлов – на 8,3%, железную товарную необогащенную руду – на 5,5%. Росстат сообщил о замедлении спада промышленного производства до 2,6%

При этом цены на каменные гранулы, крошку и порошок снизились – на 17,1%, огнеупорные глины – на 5,6%, серебряные руды – на 4,8%.

В обрабатывающих производствах существенное увеличение цен отмечено в металлургии: на стальные фитинги для труб, кроме литых – на 38,8%, необработанный титан – на 10,2%, необработанный цинк – на 8,9%, продукты металлургии никеля промежуточные прочие – на 7,8%, прокат листовой холоднокатаный из прочих нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 миллиметров – на 7,2%, ферромолибден – на 6,5%, пустотелые трубы и профили из чугуна – на 5,2%.

В производстве химических веществ и химических продуктов: техническая газовая сера в 2,3 раза, эфиры простые, пероксиды органические, эпоксиды, ацетали и полуацетали их производные – на 27,9%, масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы и аналогичные продукты – на 23,9%, смолы эпоксидные в первичных формах – на 17,4%, оксиды прочих металлов – на 13,2%. Путин назвал "Газпром нефть" одним из лидеров в реализации нефтепродуктов

Ксилолы подорожали на 12,9%, спирты одноатомные насыщенные – на 12,8%, кислота уксусная – на 11,9%, порошки стиральные – на 11%, гидроксид и пероксид магния – на 10,2%, этилен – на 9,9%, каучуки изопреновые и сополимеры изопрена – на 8,2%, спирт этиловый денатурированный из пищевого сырья – на 7,1%.

Цены выросли на отдельные виды нефтепродуктов: на сжиженные пропан и бутан – на 10,2%, дистилляты тяжелые прочие, не включенные в другие группировки – на 10,1%, газообразные углеводороды, кроме природного газа – на 8%, газовый стабильный конденсат г – на 7,2%.

В производстве пищевых продуктов выросли цены на свекловичную мелассу – на 43,8%, овощные и овощефруктовые соки для детского питания – на 38,2%, кукурузное масло – 17,6%, маргарин – на 14,4%, свекловичный жом – на 12,7%, подсолнечное масло и его рафинированные фракции – на 12,4%, икру лососевых рыб – на 11,4%, крахмальную патоку – на 11,2%, растительные корма – 10,5%, белый свекловичный сахар – на 9,9%.

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