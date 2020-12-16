БУЭНОС-АЙРЕС, 16 дек — ПРАЙМ. ВВП стран Латинской Америки и Карибского бассейна в 2020 году покажет рекордное падение за 120 лет на 7,7%, в 2021 году ожидается рост на 3,7% сообщает Экономическая комиссия ООН для стран региона (CEPAL).

"Ожидается, что ВВП стран Латинской Америки и Карибского бассейна упадет на 7,7%, это самое большое сокращение с начала проведения исследований в 1900 году", — говорится в докладе комиссии.

Самое серьезное падение ожидается в Венесуэле (-30%), на Карибских островах (от 15 до 18%), в Перу (-12,9%), Аргентине (-10,5%), Эквадоре и Мексике (-9%). Самая крупная экономика региона – Бразилия – сократится на 5,3%. Южноамериканская авиакомпания Latam намерена возобновить в июне часть рейсов

По мнению экспертов, пандемия принесла внешние шоки для экономики региона, которая и так имела низкие темпы роста, а меры социальной дистанции, различных ограничений и закрытия компаний привели к глубокому экономическому, социальному и производственному кризису.

"В 2021 году прогнозируется восстановление роста в регионе в среднем на 3,7%", — отмечается в докладе. Падение экономики прогнозируется только в Венесуэле (на 7%), в остальных странах ожидается рост – в Бразилии на 3,2%, в Мексике на 3,8%, в Аргентине на 4,9%", — отмечается в докладе.

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