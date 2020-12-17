МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин на пресс-конференции рассказал о проблемах с обеспечением лекарствами от коронавируса в ряде регионов страны. Президент отметил, что сложности связаны с логистикой, а не с производством. 

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