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2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201217/832610270.html
Правительство внесло велосипеды в перечень товаров для маркировки
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Правительство РФ внесло велосипеды и велосипедные рамы в перечень товаров для обязательной маркировки — она начнется 1 сентября 2021 года, соответствующее распоряжение... ПРАЙМ, 17.12.2020
маркировка товаров, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло велосипеды и велосипедные рамы в перечень товаров для обязательной маркировки — она начнется 1 сентября 2021 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. В список добавляется новый пункт — велосипеды (в том числе с установленным вспомогательным двигателем и трехколесные) и велосипедные рамы.
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