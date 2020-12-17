МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло велосипеды и велосипедные рамы в перечень товаров для обязательной маркировки — она начнется 1 сентября 2021 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Кабмин утвердил изменения для госзакупок по нацпроектам

Изменения внесены в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. В список добавляется новый пункт — велосипеды (в том числе с установленным вспомогательным двигателем и трехколесные) и велосипедные рамы.

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