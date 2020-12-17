МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что не вмешивается в ситуацию с разливом дизельного топлива в Норильске, но считает, что "Норникель" должен отвечать за нанесенный окружающей среде ущерб.

"Есть проблемы текущего характера, техногенные происшествия, виновники которых должны быть установлены соответствующими контрольными органами, и ими же должны быть приняты решения о степени ответственности. И эта ответственность лежит, в первую очередь, на плечах загрязнителей. Они должны нести ответственность. Какая она должна быть? Она должна соответствовать не угрозам, а уровню ущерба, который нанесен загрязнителями окружающей среде и людям, которые живут в той или иной местности", — сказал Путин. Путин пока не принял решения, пойдет ли он на выборы в 2024 году

"Что касается "Норникеля", я не вмешиваюсь, я знаю, что требования к компании "Норникель" очень высокие. Ну что? Надо отвечать за то, что сделано", — добавил глава государства.

Он отметил, что и в самом Норильске компания должна больше внимания уделять вопросам экологии, в том числе выбросам, и даже медицине. "Компания наверняка может взять на себя определенную долю ответственности и нагрузки за эти сферы жизни региона", — указал Путин.

Вместе с тем в ситуациях, которые касаются накопленного ущерба экологии от деятельности предприятий еще со времен Советского Союза, ответственность несет государство, добавил он. Путин рассказал, чего Москва ждет от Байдена и о будущем Трампа

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей.

Спор рассматривает Арбитражный суд Красноярского края, следующее заседание 24 декабря.