МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Каждая пятая компания в мире считает атаки на промышленный интернет вещей (IIoT) одной из главных киберугроз, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".

"Вместе с ростом числа проектов цифровизации повышается осведомленность о связанных с ними рисках. Пятая часть респондентов опроса "Лаборатории Касперского" считает атаки на промышленный интернет вещей одной из главных киберугроз, более весомой, чем утечки данных и атаки на цепочки поставок (последние два вида инцидентов наиболее опасными назвали по 15% респондентов соответственно)", — показало исследование, основанное на опросе 330 предприятий в мире.

В 2020 году в 44% опрошенных предприятий отделы кибербезопасности работают над инициативами по защите цифровых операционных технологий, однако лишь 19% компаний внедрили средства мониторинга сети и трафика и 14% — инструменты детектирования сетевых аномалий. Сбербанк предложил сажать на 10 лет за хищение персональных данных

"Число подключённых устройств и умных систем на промышленных предприятиях продолжит расти, а значит, надо повышать и эффективность их защиты. Компоненты промышленного интернета вещей должны обладать встроенными средствами безопасности, чтобы исключить любую возможность атаки. Думать об этом нужно на этапе запуска проекта. Такой подход позволяет создать изначально безопасную, устойчивую к киберрискам систему", — прокомментировал руководитель направления по развитию бизнеса KasperskyOS Григорий Сизов.

Эксперты советуют предприятиям оценивать статус безопасности устройства до внедрения, регулярно проводить аудит безопасности и предоставлять сотрудникам отделов интернет-безопасности доступ к новейшим данным о киберугрозах, определить процедуры сбора информации об уязвимостях в ПО, приложениях и доступных обновлениях, чтобы обеспечить точное и своевременное реагирование на инциденты.

Помимо этого, рекомендуется внедрить защитные решения, разработанные для анализа сетевого трафика, детектирования аномалий и предотвращения сетевых атак на интернет вещей, продумывать меры безопасности до начала внедрения, в этом помогут специализированные защитные решения.

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