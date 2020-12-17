МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. В настоящее время в Госдуме рассматривается два законопроекта, которые предусматривают повышение заработной платы педагогам, сообщил РИА Новости в четверг первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке, депутат от фракции КПРФ Олег Смолин.

Ранее на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти РФ должны пересмотреть вопрос с заработной платой различных категорий, в частности, преподавателей, так как ситуация, когда учитель зарабатывает как уборщица, является недопустимой.

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Также первый замглавы комитета отметил, что абсолютно согласен с президентом в том, что "нельзя признать нормальным, что учитель получает как уборщица". "Мало того, многие учителя получают такую зарплату, на которую нельзя прожить реально", — заметил Смолин.

Он привел данные ОНФ, согласно которым в 75 регионах России указ президента от мая 2012 года в части оплаты учительского труда так и не исполнен. Кроме того, в 53 регионах России каждый третий учитель получает меньше 15 тысяч рублей, в школах не хватает учителей-предметников. "Учителя работают за себя и за того парня", — сказал парламентарий.

По его данным, в среднем учителя работают "более чем на 1,5 ставки", а каждый седьмой учитель — на две ставки. "А есть учителя, которые ведут и по 40, и даже по 50 часов", — сказал он.

"Надеюсь, что правительство обратит внимание на заявление президента, что такая ситуация ненормальна… зарплата учителей – не про их социальную защиту, это про качество образования наших детей. Считаю, что на этом экономить нельзя. Надеюсь, что то, что президент обратил внимание правительства, как-то скажется на изменениях в бюджет", — сказал Смолин.

Депутат пояснил, что несмотря на бюджетные ограничения, государство может найти деньги на поддержку учителей. "Деньги у государства есть, они специально копились на случай кризиса. Я считаю, что мы не можем оставлять учителей с ненормальной заработной платой", — заключил парламентарий.