МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) вырос, но отсутствие масштабных трат из него во время пандемии не означает подготовку к новым потрясениям, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По поводу ФНБ, он у нас вырос, и в рублевой части значительно, на 70%, по-моему, но это связано еще с курсовой разницей. Это подушка безопасности. Это не значит, что мы к чему-то готовимся, к каким-то новым потрясениям, но подушка безопасности у нас должна быть", — сказал Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, почему власти во время пандемии не так много потратили средств из ФНБ.

Президент напомнил, что в соответствии с законодательством расходование средств фонда на инфраструктурные проекты возможно при превышении ликвидной части фонда выше 7% ВВП. "Мы сейчас выходим на уровень 7,1% ВВП в ФНБ. Ликвидная часть — 8,2 триллиона рублей", — сказал он. Госдума разрешила размещать средства ФНБ в драгметаллы

Общий объем средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые должны потратить в этом году, составляет 350 миллиардов рублей, из них 250 миллиардов уже освоены, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.

"Общий объем средств, которые мы из ФНБ в этом году должны направить, составит 350 миллиардов рублей, 250 миллиардов — освоены", — сказал Путин.

Он отметил, что речь идет о расходах бюджета на выплаты гражданам, семьям с детьми, выплаты врачам и студентам медвузов и колледжей, поддержку пострадавших секторов экономики и крупных предприятий.

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"Мы используем все способы обеспечения устойчивости бюджета, и (в том числе — ред.) заимствования, главным образом на внутреннем рынке, но частично добираем из Фонда национального благосостояния", — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.