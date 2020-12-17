МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Власти РФ используют все способы обеспечения устойчивости бюджета страны, в том числе заимствования, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы используем все способы обеспечения устойчивости бюджета, и (в том числе — ред.) заимствования, главным образом на внутреннем рынке, но частично добираем из Фонда национального благосостояния", — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

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