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https://1prime.ru/state_regulation/20201217/832613733.html
Путин: власти используют все способы повышения устойчивости бюджета
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Власти РФ используют все способы обеспечения устойчивости бюджета страны, в том числе заимствования, заявил президент России Владимир Путин. "Мы используем все способы обеспечения... ПРАЙМ, 17.12.2020
бюджет, пресс-конференция президента россии, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Власти РФ используют все способы обеспечения устойчивости бюджета страны, в том числе заимствования, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы используем все способы обеспечения устойчивости бюджета, и (в том числе — ред.) заимствования, главным образом на внутреннем рынке, но частично добираем из Фонда национального благосостояния", — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
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