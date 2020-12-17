2020-12-17T17:23:39+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20201217/832614476.html
Путин рассказал о возможностях российской экономики
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Фундаментальные основы российской государственности, базовые основы экономики, а также возможности страны несопоставимы с тем, что было в 90-х — начале 2000-х годов, заявил в ходе... ПРАЙМ, 17.12.2020
экономика рф, пресс-конференция президента россии, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Фундаментальные основы российской государственности, базовые основы экономики, а также возможности страны несопоставимы с тем, что было в 90-х — начале 2000-х годов, заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин.
"В ходе нашей сегодняшней встречи я вспоминал, как тяжело мы проходили 90-е годы, начало 2000-х годов. Тогда, казалось, вообще нет света в конце тоннеля, вообще ничего: ни армии нет, ни экономики нет, социальная сфера развалилась, безработица зашкаливала вообще до непомерных высот, каждый третий жил за чертой бедности. Посмотрите сегодня: да, много проблем, да, люди еще очень тяжело живут и очень много таких людей. Но все таки фундаментальные основы российской государственности, базовые основы российской экономики, возможности государства несопоставимы с тем, что было в 90-х — начале 2000-х годов", — сказал он.
"Это дает нам в руки инструменты, которых раньше никогда не было. Это дает нам возможность сосредоточить усилия на самых важных, самых злободневных вопросах для их решения. И не забывать о стратегических целях развития Российской Федерации", — добавил президент.
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