МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос второй день подряд по основным биржевым индексам и обновил максимумы – исторический по индексу Мосбиржи и с февраля — по РТС, свидетельствуют данные Московской биржи. Мосбиржа откроет клиентам окно в мир зарубежных ценных бумаг за рубли

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 0,39% до 3282,76 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,37%, до 1419,22 пункта.

В ходе торгов четверга индексы поднимались соответственно до исторического максимума в 3318,39 пункта и до 1434,65 пункта (максимум с февраля).

Читайте также:

Россиян могут лишить банковских карт