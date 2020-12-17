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Российский рынок акций вырос второй день подряд
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Российский рынок акций вырос второй день подряд по основным биржевым индексам и обновил максимумы – исторический по индексу Мосбиржи и с февраля — по РТС, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 17.12.2020
рынок акций рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос второй день подряд по основным биржевым индексам и обновил максимумы – исторический по индексу Мосбиржи и с февраля — по РТС, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 0,39% до 3282,76 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,37%, до 1419,22 пункта.
В ходе торгов четверга индексы поднимались соответственно до исторического максимума в 3318,39 пункта и до 1434,65 пункта (максимум с февраля).
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