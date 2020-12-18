МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Административные меры по сдерживанию цен в России должны быть краткосрочными, их продление может ухудшить дисбаланс спроса и предложения, рассказала на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Названы продукты, которые могут исчезнуть с прилавков из-за заморозки цен

"Эти административные меры, если уж и применяются, то должны быть очень краткосрочного действия, потому что если они вдруг будут продлены, то, на мой взгляд, будут очевидны негативные эффекты, потому что это не только законсервирует дисбаланс спроса и предложения, но может привести к разрастанию этого дисбаланса, демотивирует производителей вкладывать в производство тех или иных видов продукции и хотелось бы, чтобы область применения административных мер была минимальной",- подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, рост цен на сахар и подсолнечное масло сверх ожиданий внес дополнительный вклад в инфляцию в РФ в 0,2 процентного пункта, на зерно — 0,3 процентного пункта.

"Мы, например, по сахару и подсолнечному маслу по году закладывали вклад в инфляцию где-то 0,1 процентного пункта, по факту получилось 0,3 процентного пункта, то есть этот избыточный вклад, который мы не предполагали еще в октябре, по сахару и подсолнечному маслу – 0,2 процентного пункта, по зерну – это где-то 0,3 процентного пункта", — сказала она.

Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина в начале декабря. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых в третий раз подряд. Согласно прогнозу регулятора, инфляция в России на конец 2020 года составит 4,6-4,9%, а на 14 декабря она уже составила 4,7%.

Набиуллина также сообщила, что ЦБ РФ не поддерживает административных мер по сдерживанию инфляции, это крайняя мера, когда нет рыночных механизмов.

"Я в принципе не очень поддерживаю введение административных мер. Я понимаю, что их можно рассматривать как крайнюю меру, когда были использованы, исчерпаны влияние рыночных механизмов. Но в данном случае просто рыночные механизмы нужно создать, а здесь получилось, что у нас сразу применяются административные меры", — сказала она.

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