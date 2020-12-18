2020-12-18T16:06:41+03:00
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Рубль немного компенсировал падение на заявлениях Набиуллиной
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Рубль позитивно отреагировал на "голубиные" комментарии главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в рамках пресс-конференции, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 18.12.2020
курс рубля, эльвира набиуллина, цб рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Рубль позитивно отреагировал на "голубиные" комментарии главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в рамках пресс-конференции, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.25 мск повышался на 77 копеек, до 73,6 рубля, курс евро — на 80 копеек, до 90,16 рубля, следует из данных Московской биржи. До начала конференции доллар и евро торговались по 73,74 рубля и 90,4 рубля соответственно.
Набиуллина заявила, что направленность денежно-кредитной политики ЦБ РФ будет мягкой на всем горизонте 2021 года.
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