МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Производство продукции сельского хозяйства в России в январе-ноябре 2020 года увеличилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в ноябре сельхозпроизводство уменьшилось на 2,1%, говорится в оперативном докладе Росстата.

Объем производства сельхозпродукции в ноябре в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 542,6 миллиарда рублей, в январе-ноябре — 5,694 триллиона рублей.

Месяцем ранее, в октябре, объем производства сельхозпродукции снизился на 6,6% в годовом выражении.

На конец ноября поголовье крупного рогатого скота во всех видах хозяйств РФ составляло 18,4 миллиона голов, увеличившись на 0,5% по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года, из него коров — 8 миллионов голов (на 0,1% больше). Путин высказался о перспективах модернизации сельского хозяйства

Поголовье свиней выросло на 4% — до 26,4 миллиона, овец и коз — снизилось на 0,7%, до 23 миллионов.

На хозяйства населения приходилось 40% поголовья крупного рогатого скота, 9,2% свиней, 45,7% овец и коз (на конец ноября 2019 года — 40,7%, 10% и 46,2% соответственно).

Производство скота и птицы на убой в январе-ноябре в хозяйствах всех категорий выросло на 3,4% — до 13,9 миллиона тонн (в живом весе), в ноябре — на 2,2%, до 1,6 миллиона тонн.

Производство молока за 11 месяцев 2020 года в годовом выражении повысилось на 2,6% и составило 29,8 миллиона тонн, в ноябре — на 2,2%, до 2,3 миллиона тонн.

Производство яиц в январе-ноябре увеличилось по сравнению с прошлым годом на 0,3% и составило 41,3 миллиарда штук, за ноябрь — снизилось на 2,7%, до 3,4 миллиарда штук.

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