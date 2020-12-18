МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень из 132 видов госконтроля, которые попадают под "регуляторную гильотину", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень видов государственного контроля (надзора), в рамках которых обеспечиваются признание утратившими силу, не действующими на территории РФ и отмена нормативных правовых актов правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора)", — говорится в документе. Мишустин обсудил с Матвиенко новый трёхлетний бюджет

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года.

В настоящее время в Госдуме уже прошел первое чтение правительственный законопроект, которым создается новый механизм контроля и надзора, внедряемый во все отраслевое регулирование в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.

Сообщается, что из "регуляторной гильотины" исключены нормы ценового регулирования и определения тарифов в сферах естественной монополии. В документе сделана соответствующая сноска. Мишустин рассказал, кто будет отвечать за ситуацию с ценами на продукты

"В отношении государственного надзора (контроля) в сферах естественной монополии не производится признание утратившими силу, не действующими на территории РФ и отмена нормативных правовых актов правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР в сфере ценового регулирования, определения (установления) цен (тарифов) или их предельного уровня", — говорится в сноске.

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