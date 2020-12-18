МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российские регионы к 17 декабря довели до сельскохозяйственных производителей 86,4% средств, предусмотренных федеральным бюджетом на господдержку агропромышленного комплекса страны, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"По состоянию на 17 декабря в субъекты Российской Федерации перечислено 132 миллиарда рублей. Из указанных средств регионы довели до получателей 114 миллиарда рублей, или 86,4% от лимитов", — говорится в сообщении. Правительство расширит поддержку экспорта сельхозпродукции

Лидеры среди субъектов РФ по доведению средств до получателей — Санкт-Петербург (100%), Ненецкий автономный округ (100%), Красноярский край (99,9%), Магаданская область (99,9%), Мордовия (99,8%), Марий Эл (99,7%), Кемеровская область (99,5%), Башкирия (99,4%) и Республика Алтай (99,1%).

Министерство также отмечает, что самые низкие темпы по этому показателю наблюдаются в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (38,5%) и Тульской области (45,4%).

Минсельхоз напоминает, что распоряжением правительства от 5 декабря 2020 для компенсации ущерба аграриям, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в текущем году в ряде регионов, выделено 926,72 миллиона рублей средств из федерального бюджета. Средства доведены министерством до всех девяти субъектов РФ в полном объеме.

"Получить компенсации, предусмотренные данным распоряжением, смогут те аграрии, которые заключили договор сельскохозяйственного страхования на случай гибели урожая. Данные трансферты позволят повысить финансовую устойчивость фермерских хозяйств и восстановить материально-техническую базу, а также подготовиться к старту весенних полевых работ", — говорится в сообщении. Сельхозпроизводители Приморья из-за нехватки рабочей силы сокращают посадки овощей

Помимо этого,, в частности, за счет механизма льготных кредитов, сказали в министерстве.

Ведомство указывает, что первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов провел совещание в формате "Час контроля", посвященное вопросам ценообразования на комбикормовую продукцию. В ходе мероприятия было отмечено, что производство комбикормов с января по ноябрь 2020 года увеличилось на 1,8% по сравнению с показателем прошлого года и составило 28,3 миллиона тонн.

"В то же время выросли затраты на их производство, в том числе на закупку сырья и компонентов. В настоящее время в целях снижения себестоимости кормов Минсельхозом России инициировано расширение перечня направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов для сельхозтоваропроизводителей и комбикормовых заводов", — говорится в сообщении.

Кроме этого, будет доступно получение льготных кредитов на приобретение зерна на кормовые цели, соевого, подсолнечного, рапсового, льняного шротов и жмыхов, сухого свекловичного жома, свекловичной патоки, оболочки сои, премиксов, витаминов и аминокислот. Сельхозпроизводители Приморья из-за нехватки рабочей силы сокращают посадки овощей

Наконец, по оценке министерства, квотирование экспорта зерновых культур, а также введение экспортной пошлины на пшеницу и повышение ее для подсолнечника во второй половине текущего сельскохозяйственного сезона позволят снизить стоимость и не допустить скачков цен на сырье.

"По итогам совещания перед производителями и потребителями комбикормовой промышленности поставлена задача по проведению анализа структуры себестоимости кормов, запасов сырья и компонентов для производства комбикормов в первом квартале 2021 года и их логистике", — указывает Минсельхоз.

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