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2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201218/832628990.html
США ввели ограничения в отношении двух компаний и физлица из России
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Министерство коммерции США ввело ограничения в отношении российских компаний "Космос Комплект", "Совтест Комп" и гражданина РФ Ильяса Сабирова (Ilias Kharesovich Sabirov),... ПРАЙМ, 18.12.2020
санкции против рф, сша, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 18 дек — ПРАЙМ. Министерство коммерции США ввело ограничения в отношении российских компаний "Космос Комплект", "Совтест Комп" и гражданина РФ Ильяса Сабирова (Ilias Kharesovich Sabirov), говорится в опубликованном правительством в пятницу документе.
Расширенный список из 78 юридических и физических лиц включает 60 юридических и физлиц из Китая, а также из ряда европейских стран, Пакистана, Мальты, ОАЭ.
Ограничения министерства коммерции вводятся, как отмечает ведомство, в отношении лиц и компаний, "которые небезосновательно считаются вовлеченными или несут существенный риск быть причастными к деятельности, которая противоречит национальной безопасности или интересам США в международной политике".
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