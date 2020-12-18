ВАШИНГТОН, 18 дек — ПРАЙМ. Министерство коммерции США ввело ограничения в отношении российских компаний "Космос Комплект", "Совтест Комп" и гражданина РФ Ильяса Сабирова (Ilias Kharesovich Sabirov), говорится в опубликованном правительством в пятницу документе. Биржи США корректируются после "ралли" четверга

Расширенный список из 78 юридических и физических лиц включает 60 юридических и физлиц из Китая, а также из ряда европейских стран, Пакистана, Мальты, ОАЭ.

Ограничения министерства коммерции вводятся, как отмечает ведомство, в отношении лиц и компаний, "которые небезосновательно считаются вовлеченными или несут существенный риск быть причастными к деятельности, которая противоречит национальной безопасности или интересам США в международной политике".

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