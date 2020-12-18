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2020
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Объем платных услуг населению в ноябре упал на 13%
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Объем платных услуг населению в России в ноябре 2020 года составил 772,4 миллиарда рублей и снизился на 13,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные оперативного доклада... ПРАЙМ, 18.12.2020
платные услуги, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Объем платных услуг населению в России в ноябре 2020 года составил 772,4 миллиарда рублей и снизился на 13,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные оперативного доклада Росстата.
В месячном выражении, как следует из документа, зафиксировано минимальное снижение — на 0,1%. В январе-ноябре объем платных услуг населению снизился на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Такая динамика обусловлена, в том числе, действующими ограничениями на работу предприятий сферы услуг в связи с проведением карантинных мероприятий", — отмечает Минэкономразвития РФ в своем обзоре "Картина экономики".
Министерство ожидает, что объем платных услуг населению по итогам текущего года составит 9,5 триллиона рублей и снизится на 10,3% в годовом выражении. В 2021 году объем платных услуг населения, по прогнозу Минэкономразвития, вернется к докризисному уровню и составит 10,5 триллиона рублей (по итогам 2019 года их объем достигал 10,24 триллиона рублей).
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