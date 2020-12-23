МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Правительство на заседании в четверг рассмотрит выделение средств из федерального бюджета Минсельхозу для компенсаций производителям муки и предприятиям хлебопекарной промышленности, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Отмечается, что проект распоряжения направлен на необходимость разработки механизмов, направленных на недопущение роста цен на продовольственные товары, что приведет к стабилизации цен на продовольственные товары.

Помимо этого, Кабмин обсудит новые категории в сельском хозяйстве — "зеленые продукты". Речь о введении в законодательство новых категорий сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. Мишустин обозначил обязанности вице-премьеров

Также правительство рассмотрит финансовый план и инвестиционную программу РЖД на 2021-2023 годы.

Правительство, кроме этого, планирует к рассмотрению предоставление субсидий организациям воздушного транспорта. Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит покрыть дефицит бюджетных ассигнований на мероприятия по предоставлению субсидий, кассовое исполнение которых в настоящее время составляет 100%.

Кабмин обсудит также устранение рисков зависимости рыболовецких компаний РФ от иностранных.

Кроме того, правительство планирует рассмотреть возможность предоставления бесплатного доступа для использования социально значимых интернет-сервисов.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, орган власти обсудит ратификацию внесения изменений в конвенцию о налогах между Россией и Мальтой. Правительство направит более 70 миллиардов рублей на новогодние выплаты

Россия и Мальта 1 октября 2020 года в Москве подписали протокол об изменении налогового соглашения в части увеличения налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов. Документом определяется перечень исключений, в соответствии с которыми применяется льготный режим в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. Аналогичный протокол был подписан с Кипром и Люксембургом.

В завершение списка, правительство рассмотрит вопрос распределения денег на финансирование дорожной деятельности в регионах страны.

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