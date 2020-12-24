МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Большая часть бизнес-сообщества готовится к продлению противоэпидемических мер еще на один-два года, пишет газета "Известия" со ссылкой на совместный доклад PwC и аналитического центра НАФИ. Половина крупных компаний заявила о восстановлении бизнес-климата в РФ

Три четверти опрошенных предпринимателей, как крупных, так и небольших, планируют на этот период сохранить масочный режим. Треть заявили о продлении режима дистанционной работы.

Несмотря на ухудшение инвестиционного климата, большая часть руководителей не планирует сворачивать бизнес. В общей сложности 51% опрошенных заявили о неизменности инвестпланов по суммам, хотя их структуру и пришлось пересмотреть. 11% заверили, что решили даже нарастить вложения по сравнению с намерениями до пандемии.

Коронавирус внес коррективы и в текущую работу компаний. 67% организаций вынуждены пересмотреть подходы к распоряжению ресурсами в сторону их более экономного использования, почти половина компаний изменили договоренности с поставщиками и перешли на удаленный формат работы. Порядка 40% пришлось менять численность персонала и искать новых сотрудников, 16% вынуждены задерживать зарплату, 12% — перезаключать договоры с работниками старше 55 лет, которые находятся в зоне особого эпидемиологического риска.

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