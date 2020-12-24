2020-12-24T05:19:38+03:00
2020-12-24T05:19:38+03:00
2020-12-24T05:19:38+03:00
2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201224/832666785.html
Большая часть бизнеса продлит противоэпидемические меры на один-два года
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Большая часть бизнес-сообщества готовится к продлению противоэпидемических мер еще на один-два года, пишет газета "Известия" со ссылкой на совместный доклад PwC и аналитического... ПРАЙМ, 24.12.2020
ограничительные меры, коронавирус, новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83260/35/832603559.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83260/35/832603559.jpg
https://1prime.ru/images/83260/35/832603558.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83260/35/832603558.jpg
https://1prime.ru/images/83260/35/832603546.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83260/35/832603546.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20201224/832666244.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Большая часть бизнес-сообщества готовится к продлению противоэпидемических мер еще на один-два года, пишет газета "Известия" со ссылкой на совместный доклад PwC и аналитического центра НАФИ.
Три четверти опрошенных предпринимателей, как крупных, так и небольших, планируют на этот период сохранить масочный режим. Треть заявили о продлении режима дистанционной работы.
Несмотря на ухудшение инвестиционного климата, большая часть руководителей не планирует сворачивать бизнес. В общей сложности 51% опрошенных заявили о неизменности инвестпланов по суммам, хотя их структуру и пришлось пересмотреть. 11% заверили, что решили даже нарастить вложения по сравнению с намерениями до пандемии.
Коронавирус внес коррективы и в текущую работу компаний. 67% организаций вынуждены пересмотреть подходы к распоряжению ресурсами в сторону их более экономного использования, почти половина компаний изменили договоренности с поставщиками и перешли на удаленный формат работы. Порядка 40% пришлось менять численность персонала и искать новых сотрудников, 16% вынуждены задерживать зарплату, 12% — перезаключать договоры с работниками старше 55 лет, которые находятся в зоне особого эпидемиологического риска.
Читайте также:
Как закалялся российский бизнес в 2020 году