МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 18 декабря составил 13,589 триллиона рублей против 13,47 триллиона на 11 декабря, сообщил Банк России. Центробанк продал на внутреннем рынке валюту на 6,3 миллиарда рублей

Таким образом, денежная база за этот период выросла на 119,1 миллиарда рублей, или на 0,88%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.