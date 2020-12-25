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Прибывшие из Великобритании и Северной Ирландии в Россию должны соблюдать режим изоляции в течение 14 дней, следует из постановления Главного государственного санитарного врача... ПРАЙМ, 25.12.2020
коронавирус, авиасообщение, британия, новости, экономика, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Прибывшие из Великобритании и Северной Ирландии в Россию должны соблюдать режим изоляции в течение 14 дней, следует из постановления Главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Лицам, прибывшим из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию РФ (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия", — говорится в документе.
Уточняется, что постановление вступает в силу со следующего дня после опубликования.
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