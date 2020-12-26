МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Жители Москвы парковались в центре города на 9% чаще на этой неделе, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. Найден способ борьбы с примерзающими "дворниками"

"Предновогодняя пора — время поездок за подарками и прогулок по Москве. На этой неделе москвичи парковались в центре города на 9% чаще, чем на прошлой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что загруженность выросла, поэтому в ближайшие дни стоит планировать поездки в центр заранее и по возможности избегать часы пик. Есть вероятность, что придется очень долго искать свободные парковочные места.

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