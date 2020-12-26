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Нагрузка на столичные стоянки существенно выросла
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Жители Москвы парковались в центре города на 9% чаще на этой неделе, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. "Предновогодняя пора — время... ПРАЙМ, 26.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Жители Москвы парковались в центре города на 9% чаще на этой неделе, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"Предновогодняя пора — время поездок за подарками и прогулок по Москве. На этой неделе москвичи парковались в центре города на 9% чаще, чем на прошлой", — говорится в сообщении.
Отмечается, что загруженность выросла, поэтому в ближайшие дни стоит планировать поездки в центр заранее и по возможности избегать часы пик. Есть вероятность, что придется очень долго искать свободные парковочные места.
Ранее Проспект мира стал лидером по числу неправильных парковок в Москве