МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Российские экономисты назвали те профессии, где в 2021 году ожидается рост зарплат. Об этом они рассказали Ura.ru. Эксперт рассказал, как не потерять 13-ю зарплату

По словам экономиста Константина Селянина, зарплаты вырастут там, где это возможно с точки зрения экономики. В первую очередь это онлайн-потребление и онлайн-образование, где доходы выросли во время пандемии.

Другой эксперт, Виталий Калугин, ожидает роста зарплат скорее в IT-компаниях. Специалисты в этой сфере привязаны по зарплате к валюте, добавляет Калугин. По его словам, работадатели, стремясь удержать специалистов на месте, должны "платить им примерно столько же, сколько они получали бы, уехав на Кипр или в Чехию".

Также, по его мнению, повышения доходов могут ожидать и риелторы в связи с прогнозируемым ростом рынка недвижимости в 2021 году.

Ранее сообщалось о том, что более половины россиян (59%) в наступающем году ожидают повышения зарплаты.