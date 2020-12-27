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2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201227/832693072.html
Экономисты рассказали, чьи зарплаты вырастут в 2021 году
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Российские экономисты назвали те профессии, где в 2021 году ожидается рост зарплат. Об этом они рассказали Ura.ru. По словам экономиста Константина Селянина, зарплаты вырастут... ПРАЙМ, 27.12.2020
россия, зарплата, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Российские экономисты назвали те профессии, где в 2021 году ожидается рост зарплат. Об этом они рассказали Ura.ru.
По словам экономиста Константина Селянина, зарплаты вырастут там, где это возможно с точки зрения экономики. В первую очередь это онлайн-потребление и онлайн-образование, где доходы выросли во время пандемии.
Другой эксперт, Виталий Калугин, ожидает роста зарплат скорее в IT-компаниях. Специалисты в этой сфере привязаны по зарплате к валюте, добавляет Калугин. По его словам, работадатели, стремясь удержать специалистов на месте, должны "платить им примерно столько же, сколько они получали бы, уехав на Кипр или в Чехию".
Также, по его мнению, повышения доходов могут ожидать и риелторы в связи с прогнозируемым ростом рынка недвижимости в 2021 году.
Ранее сообщалось о том, что более половины россиян (59%) в наступающем году ожидают повышения зарплаты.