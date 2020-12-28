МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Смертность в России в ноябре 2020 года выросла на 55,6% в годовом выражении и составила 219,9 тысячи человек, следует из данных Росстата, опубликованных в понедельник. Подтверждено потенциально смертельное влияние коронавируса на мозг

В ноябре 2019 года смертность в России составила почти 141,3 тысячи человек.

В январе и феврале текущего года смертность в России снижалась в годовом выражении — на 4,9% и 3,6% соответственно, в марте она выросла на 0,5%, в апреле было снижение на 1,9% год к году. В мае смертность выросла на 11,9% году к году, в июне — на 18,6%, в июле — на 19,7%, в августе — на 9,6%, в сентябре – на 22,8%, в октябре — на 30,3% в годовом выражении.

Рождаемость в ноябре текущего года снизилась на 2% в годовом выражении. В прошлом месяце появилось на свет 112,9 тысячи младенцев (годом ранее было почти 115,2 тысячи новорожденных).

Кроме того, Коронавирус в ноябре стал главной причиной смерти 19 626 человек в России, еще в 3 984 случаях он предполагается как основная причина смерти — для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования, следует из данных Росстата, опубликованных в понедельник.

Статистическое ведомство также приводит данные по числу умерших в случаях, когда COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента — в ноябре 2020 года было зафиксировано 2 178 таких случаев. В 9 857 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

Росстат ведет статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя перечисленные четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19.