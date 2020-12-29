ВАШИНГТОН, 29 дек — ПРАЙМ. Избранный президент Джо Байден заявил, что США должны адаптировать к современным реалиям приоритеты в обороне и повысить инновации на фоне растущих стратегических угроз со стороны России и Китая. Аналитики назвали последствия возможных санкций Байдена для России

"Мы говорили о разных стратегических сложностях, с которыми мы столкнемся со стороны России и Китая и реформах, которые мы должны провести, чтобы, отвечая на эти вызовы, быть в сильнейших из возможных позиций", — сказал по итогам брифинга с экспертами в сфере национальной безопасности избранный президент США, местные телеканалы вели прямую трансляцию.

По его словам, это "включает обновление приоритетов в сфере обороны, чтобы лучше давать отпор агрессии в будущем. "Вместо того, чтобы делать слишком много вложений в модернизацию унаследованных систем, мы должны вносить инновации и по-новому осмыслить растущие угрозы в новых сферах, таких как киберпространство", — заявил Байден.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября, победу, которую официально должен утвердить конгресс 6 января, одержал бывший вице-президент Джо Байден. Действующий президент Трамп поражения не признает.

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