2020-12-29T02:53:47+03:00
2020-12-29T02:53:47+03:00
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2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201229/832702876.html
Палата представителей одобрила рост выплат гражданам до 2 тысяч долларов
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Палата представителей конгресса США проголосовала за затребованное президентом США Дональдом Трампом увеличение компенсаций в связи с коронавирусом до 2 тысяч долларов вместо... ПРАЙМ, 29.12.2020
конгресс сша, дональд трамп, сша, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 29 дек – ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США проголосовала за затребованное президентом США Дональдом Трампом увеличение компенсаций в связи с коронавирусом до 2 тысяч долларов вместо предусмотренных утвержденным ранее пакетом экономической помощи 600 долларов, свидетельствуют результаты голосования.
Голосование в палате, где большинство у демократов, изначально выступавших за повышение выплат, не стало неожиданностью. За проголосовали 275, против высказались 134 конгрессмена, теперь инициатива переходит в сенат, где большинство у республиканцев.
Ранее в воскресенье после многодневной задержки Трамп подписал утвержденный конгрессом пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов. Президент заявил, что требует от обеих палат конгресса увеличить размер выплат до 2 тысяч долларов на человека.
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