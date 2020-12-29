ВАШИНГТОН, 29 дек – ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США проголосовала за затребованное президентом США Дональдом Трампом увеличение компенсаций в связи с коронавирусом до 2 тысяч долларов вместо предусмотренных утвержденным ранее пакетом экономической помощи 600 долларов, свидетельствуют результаты голосования. Эксперт ожидает "нервной" реакции рынков на новый пакет помощи США

Голосование в палате, где большинство у демократов, изначально выступавших за повышение выплат, не стало неожиданностью. За проголосовали 275, против высказались 134 конгрессмена, теперь инициатива переходит в сенат, где большинство у республиканцев.

Ранее в воскресенье после многодневной задержки Трамп подписал утвержденный конгрессом пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов. Президент заявил, что требует от обеих палат конгресса увеличить размер выплат до 2 тысяч долларов на человека.

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