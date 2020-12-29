МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Объем производства продукции АПК в России по итогам 2020 года увеличится более чем на 2%, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении министерства.

"В целом по итогам года объем производства продукции АПК увеличится более чем на 2%. По предварительным данным, российские аграрии собрали один из крупнейших урожаев зерна — 133 миллиона тонн в чистом весе, в том числе валовый сбор пшеницы составил 85,9 миллиона тонн. Это позволит полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка в зерне, в том числе, обеспечить предприятия переработки и животноводческие хозяйства, заложить хорошую базу для дальнейшего развития различных отраслей АПК", — отметил министр. Путин отметил вклад "Россельхозбанка" в развитие АПК

Агропромышленный комплекс России в 2020 году демонстрирует рост по всем основным направлениям: положительные результаты сохраняются в растениеводстве, животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности: за 11 месяцев индекс производства продукции сельского хозяйства вырос на 1,5%, пищевой промышленности — на 3,9%, напитков — на 1,3%, говорится в сообщении.

Сбор масличных культур в 2020 году прогнозируется на уровне более 21 миллиона тонн, а урожай подсолнечника — выше средних многолетних значений, на уровне 13,3 миллиона тонн, сообщают в министерстве. Достигнут рекорд и в производстве рапса — 2,6 миллиона тонн, а сбор сои — на уровне прошлого года, порядка 4,3 миллиона тонн.

Урожай овощей в организованном секторе в 2020 году составил порядка 6,8 миллиона тонн, при этом в зимних теплицах зафиксирован абсолютный рекорд — не менее 1,3 миллиона тонн, а урожай плодов и ягод в хозяйствах всех категорий увеличился на 2,2%, до 3,5 миллиона тонн, сообщает министерство. Рост производства овощей, плодов и ягод способствуют снижению импорта: по сравнению с уровнем 2014 года ввоз томатов сократился почти в два раза, а груш и яблок — на 36%, говорится в пресс-релизе. Российский рынок акций на пороге 2021 года: в ожидании бума размещений

Положительные показатели — и в отрасли животноводства: производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в 2020 году, по оценке, выросло на 3,2%, до 15,6 миллиона тонн, в том числе производство свиней — на 9,1%, до 5,5 миллиона тонн, крупного рогатого скота — на 0,2%, до 2,8 миллиона тонн, птицы — на 0,4%, до 6,7 миллиона тонн. Согласно сообщению, производство молока в хозяйствах всех категорий вырастет на 2,5% и составит 32,1 миллиона тонн, а яиц — на 0,4%, до 45,1 миллиарда штук.

"Результаты работы агропромышленного комплекса в 2020 году позволят удовлетворить потребности внутреннего рынка в основных продуктах питания и обеспечить продовольственную безопасность страны по ключевым направлениям", — заключает министерство.