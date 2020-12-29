МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Экспорт золота по итогам 2020 года вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом, до 320 тонн, сообщили РИА Новости в аналитическом центре Российского экспортного центра (РЭЦ). Взлет, падение или разворот: что ждет рубль, доллар и евро в 2021 году

"По итогам всего 2020 года экспорт золота из России оценивается РЭЦ примерно в 320 тонн, что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. В стоимостном выражении экспорт оценивается в 18,5 миллиарда долларов (рост в 4,4 раза — ред.)", — следует из сообщения.

Аналитики отметили, что Россия традиционно входит в число ведущих мировых производителей золота. Так, в течение последних нескольких лет мы соперничаем с Австралией за второе место.

"В 2018 году мы наблюдали минимальный экспорт золота — 17 тонн. Это почти в 7,5 раза ниже пика 2013 года — 128 тонн. Летом 2019 года экспорт золота активизировался, и уже осенью, в условиях прекращения скупки со стороны ЦБ, вышел на уровень 20–30 тонн в месяц. На этом уровне он остался и в 2020 году, однако почти весь год наблюдался эффект низкой базы (темпы роста достигали 600–800%). К концу года этот эффект сошел, и в ноябре, и декабре, по оценке РЭЦ, экспорт золота в количественном выражении соответствовал показателям годичной давности", — заключили в аналитическом центре.