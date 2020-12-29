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Хуснуллин рассказал, что препятствует строительству моста на Сахалин
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что строительство моста на Сахалин — это неплохая идея, но денег на это пока не хватает. "Пока по деньгам его не тянем, коллеги. Идея... ПРАЙМ, 29.12.2020
сахалин, россия, мост, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что строительство моста на Сахалин — это неплохая идея, но денег на это пока не хватает.
"Пока по деньгам его не тянем, коллеги. Идея неплохая, но денег пока на это не хватает", — сказал Хуснуллин в ходе прямого эфире в Instagram в ответ на вопрос, будет ли построен мост на Сахалин.
Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 1950-х годах, но тогда реализовать его не удалось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важность этого проекта для жителей Сахалина, а в сентябре сказал, что его реализация существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок. Стоимость проекта предварительно оценивалась примерно в 540 миллиардов рублей.