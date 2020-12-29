МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что строительство моста на Сахалин — это неплохая идея, но денег на это пока не хватает.

"Пока по деньгам его не тянем, коллеги. Идея неплохая, но денег пока на это не хватает", — сказал Хуснуллин в ходе прямого эфире в Instagram в ответ на вопрос, будет ли построен мост на Сахалин.

Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 1950-х годах, но тогда реализовать его не удалось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важность этого проекта для жителей Сахалина, а в сентябре сказал, что его реализация существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок. Стоимость проекта предварительно оценивалась примерно в 540 миллиардов рублей.