МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), запрещающей снижать его размер, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей в России

"С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%", — говорится в документе.

Согласно закону, с 1 января 2021 года МРОТ устанавливается в 12 792 рубля в месяц. МРОТ на очередной год будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий. МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ на очередной год, следует из проекта. Согласно проекту, величина прожиточного минимума на душу населения по РФ на год устанавливается правительством исходя из величины медианного среднедушевого дохода по стране за предыдущий год.

Соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год устанавливается в размере 44,2% с 2021 года. Это соотношение пересматривается не реже одного раза в пять лет. При этом величина прожиточного минимума на очередной год не может быть ниже его величины в текущем году. МРОТ в России прогнозируют в 14 тысяч рублей через три года

Соотношение величины прожиточного минимума трудоспособного населения и величины прожиточного минимума на душу населения устанавливается в размере 109%, пенсионеров – 86%, детей – 97%.

Ко второму чтению в текст закона были внесены поправки, согласно которым размер МРОТ не сможет снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты. Также зафиксировано, что ежегодно, когда бюджетом устанавливается величина МРОТ и прожиточного минимума, эти предложения должны получить поддержку профсоюзов и работодателей.

Замглавы Минтруда Андрей Пудов ранее заявил, что законопроект о расчете МРОТ улучшает положение граждан РФ, рост прожиточного минимума и минимального размер оплаты труда будет превышать инфляцию.