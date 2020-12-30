МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля "Важная борьба против дезинформации и манипуляции", опубликованную на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС). Венесуэла вакцинирует "Спутником V" десять миллионов граждан

"Для нас не стало откровением, что набирающая обороты "война вакцин" в последнее время сопровождается потоком слухов, ложной или намеренно искаженной информации. К сожалению, это явление стало одним из неотъемлемых атрибутов нынешней пандемии COVID-19. При этом мы были шокированы тем фактом, что к этой практике присоединился такой видный представитель международной политики, как Ж.Боррель", — говорится в тексте заявления на сайте МИД.

По словам Захаровой, в своем блоге Боррель пытается проводить абсолютно неуместные параллели между усилиями России в борьбе с заболеванием и не имеющей никаких оправданий террористической активностью "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация).

При этом, как отмечает официальный представитель МИД, Боррель, распространяя "фейковую информацию", демонизирует российские СМИ и журналистов. "Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения "инфодемией", — отметила Захарова.

"Риторику Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности не можем воспринимать иначе как попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки. Требуем от Брюсселя объяснений своих вводящих аудиторию в заблуждение слов", — заключила она.

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