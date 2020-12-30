2020-12-30T22:39:00+03:00
2020-12-30T22:39:04+03:00
2020-12-30T22:39:00+03:00
2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201230/832719133.html
В российском сельском хозяйстве появится новый вид продукции
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Кабмин РФ одобрил проект о введении новой категории в сельском хозяйстве — "зеленые продукты", сообщается на сайте кабинета министров. "Одобрить проект федерального закона "О... ПРАЙМ, 30.12.2020
сельское хозяйство, россия, новости, экономика, сельское хозяйство
https://1prime.ru/images/83271/91/832719113.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83271/91/832719113.jpg
https://1prime.ru/images/83271/91/832719110.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83271/91/832719110.jpg
https://1prime.ru/images/83271/91/832719107.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83271/91/832719107.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20201229/832708649.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Кабмин РФ одобрил проект о введении новой категории в сельском хозяйстве — "зеленые продукты", сообщается на сайте кабинета министров.
"Одобрить проект федерального закона "О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ранее сообщила, что в правительство внесены законопроекты для регулирования рынка продукции с улучшенными характеристиками — "зеленых продуктов". Их производство предполагает более жесткие требования: не будет допускаться применение ионизирующего излучения, будут ужесточены нормы по содержанию тяжелых металлов в удобрениях и добавлены требования к снижению применения пестицидов.