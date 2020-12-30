МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Кабмин РФ одобрил проект о введении новой категории в сельском хозяйстве — "зеленые продукты", сообщается на сайте кабинета министров. Минсельхоз прогнозирует рост производства в сельском хозяйстве за год

"Одобрить проект федерального закона "О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ранее сообщила, что в правительство внесены законопроекты для регулирования рынка продукции с улучшенными характеристиками — "зеленых продуктов". Их производство предполагает более жесткие требования: не будет допускаться применение ионизирующего излучения, будут ужесточены нормы по содержанию тяжелых металлов в удобрениях и добавлены требования к снижению применения пестицидов.